Nederlander met scootmobiel van snelweg geplukt Redactie

10 juni 2018

18u49

Bron: AD 14 Het leukste van het web De Nederlandse politie heeft vanmiddag een man van de snelweg A10 geplukt die probeerde met een scootmobiel de Coentunnel in te rijden.

Rijkswaterstaat deelde een foto van de man in zijn scootmobiel op Twitter. "Met je scootmobiel door de Coentunnel rijden mag ook niet mensen", aldus de dienst.



De politie moest het voertuig uiteindelijk van de weg halen. "Ooit een politieagent op een scootmobiel gezien?! Wat een veelzijdig werk is het ook", aldus Rijkswaterstaat. Waarom en hoe de man op de snelweg belandde, is onduidelijk. Het voorval leverde wel een forse file op.



Rijkswaterstaat moest eerder vandaag ook al optreden toen iemand in een 45km-karretje op de A2 belandde bij Echt. Voertuigen moeten minimaal 60km per uur kunnen om op de snelweg te mogen.

En met je scootmobiel door de #Coentunnel mag ook niet mensen. #gekkigheid #A10 pic.twitter.com/MF7lQqSRlo Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Ondertussen halen wij een 45km-karretje van de #A2 af bij Echt. pic.twitter.com/l9qEc3beGy Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link