Nederlander maakt 'helse' achtbaanrit van 45 jaar in Rollercoaster Tycoon en breekt record

30 juli 2019

13u04

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web De Nederlandse YouTuber Marcel Vos heeft een opvallend record gebroken: hij maakte de langste achtbaan aller tijden in het populaire spel ‘RollerCoaster Tycoon 2'. Een ritje in zijn achtbaan duurt zo’n 45 jaar.

De vorige recordhouder was overigens ook Marcel Vos, met een ritje van twaalf jaar. De nieuwe achtbaan heeft de treffende naam ‘45 Years in Hell’ gekregen.

Hoe heeft hij zijn eigen record verbeterd? Door middel van het handig inzetten van een paar trucjes wist de Nederlander de baan zo langzaam mogelijk te maken. De wagentjes gaan met een topsnelheid van zo’n 1 kilometer per uur over een stuk rails dat het hele level van de bekende rollercoaster-game beslaat. Daardoor zouden passagiers die nu een ritje willen maken pas in 2064 uit kunnen stappen. In de kalender van RollerCoaster Tycoon, die zijn eigen tijdseenheden hanteert, duurt een ritje overigens nog langer: zo’n 107 miljoen dagen (292.956 jaar).

RollerCoaster Tycoon verscheen in 2002 en wordt nog altijd veel gespeeld. Spelers moeten hun eigen parken ontwerpen, inclusief achtbanen. Inmiddels maken fans de meest vreemde creaties. Het spel is overigens ook te spelen op je telefoon; in 2016 kwam het spel uit voor Android en iOS.