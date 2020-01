Nederlander laat vrouw in België bevallen om zijn kind Feyenoord te kunnen noemen SVM

17 januari 2020

11u29 22 Het leukste van het web Een fervente voetbalfan is wel heel ver gegaan om zijn kind de naam van zijn dromen te geven. De Nederlander liet zijn vrouw in België bevallen om hem zo Brian Feyenoord te kunnen noemen.

“Mijn zoon heet Brian Feyenoord”, zei de man in de Qmusic-uitzending van onze noorderburen. “Het enige probleem was dat ik hem niet zo mocht registreren in Nederland. Mijn ex moest dus als de bliksem naar België om te bevallen. Daar mocht de naam Feyenoord wel. Sindsdien heet hij Brian Feyenoord.”

De opmerkelijke beller blijkt ook nog eens de vader te zijn van het kereltje dat furieus met zijn middelvinger uitpakt. De foto in kwestie is zonder meer iconisch geworden. “Dat is mijn oudste zoon”, klonk het.

“Ik krijg wel eens de vraag waarom ik mijn kind Feyenoord genoemd heb. Ja luister: in die tijd speelde Leonardo bij Feyenoord. Heel veel gasten die ik ken, gaven hun zonen de naam Leonardo. En wat gebeurt er dan? Die gozer speelt ‘in no time’ bij 020 (de man weigert categoriek de naam van de grote rivaal Ajax in de mond te nemen en gebruikt dan maar het zonenummer van de stad Amsterdam; nvdr). Je zoon zal dan maar Leonardo heten. Ik heb ervoor gezorgd dat mij zoiets niet kon overkomen.”