Nederlander gooit Monopolykaart in de strijd om uit de bak te blijven Redactie

02 januari 2019

17u42

Een Nederlander die nog een gevangenisstraf van 84 dagen had openstaan, heeft op creatieve wijze geprobeerd om uit de bak te blijven toen hij vanochtend opnieuw werd opgepakt in Rotterdam. Hij toverde het kaartje 'verlaat de gevangenis zonder te betalen' uit het spel Monopoly uit zijn zak.

De man werd opgepakt nadat zijn ex had gemeld dat hij haar huis was binnengedrongen om haar te bedreigen. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn. Eenmaal ter plaatse ontdekte de politie dat de vork anders in de steel zat, maar de agenten achterhaalden wel dat de man nog een deel van een gevangenisstraf moet uitzitten.

Ondanks de opmerkelijke poging met de ‘kanskaart’ van Monopoly - dacht hij nu echt dat het zou werken? - regelde de politie vervoer om de man over te brengen naar een penitentiaire inrichting.



“Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs start”, grapt de politie bij een foto van de kaart op Facebook. “Hij toverde het kaartje boven op het bureau en vroeg of hij het mocht inzetten om zichzelf vrij te pleiten van een bezoek aan de gevangenis. We hebben deze man credits gegeven voor zijn originaliteit en er samen met hem behoorlijk om kunnen lachen. Maar helaas voor hem, sloten we toch echt de deur.”

Waarvoor de man moet zitten, is niet bekendgemaakt.