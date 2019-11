Nash (3) kan geen verjaardagsfeestje houden door zijn ziekte. En dus organiseerde de buurt een hartverwarmende parade voor hem ADN

Bron: CNN 10 Het leukste van het web Hoewel alle dokters hadden voorspeld dat de kleine Nash niet eens de leeftijd van twee jaar zou bereiken, vierde het zieke Amerikaanse jongetje onlangs zijn derde verjaardag. Tijd voor een groot feest dus. Maar Nash mag niet in het gezelschap van te veel mensen vertoeven, daar is zijn immuunsysteem te zwak voor. Een typisch verjaardagsfeestje zat er dus helaas niet in. Heerlijk atypisch dan maar? Ja hoor. De buurt besloot een heuse verjaardagsparade voor hem te organiseren.

Nash Stineman uit Lincolnshire, Illinois, heeft een zeldzame neuromusculaire ziekte met de naam ‘SMARD’, of ook spinale musculaire atrofie (SMA, de ziekte van Pia) met ademhalingsproblemen (RD, respiratory distress). De ziekte veroorzaakt spierzwakte en gaat gepaard met plotse aanvallen waarbij het kind niet meer kan ademen. Er is geen medicijn of behandeling beschikbaar.

Wonder

Dat het jongetje afgelopen weekend zijn derde verjaardag kon vieren, mag een wonder heten. En dus wilde de buurt het mirakelknaapje eens goed in de bloemetjes zetten. Samen planden ze zondag, aan de vooravond van zijn grote dag, een parade.



Lekker ingeduffeld posteerde de familie Stineman voor hun huis om zich te vergapen aan de colonne auto’s die passeerde. Meer dan 100 versierde wagens reden voorbij, terwijl de inzittenden enthousiast met verjaardagsboodschappen voor Nash zwaaiden. Zelfs de lokale brandweer was van de partij. Meer dan een uur lang aanschouwde Nash samen met zijn broer en geëmotioneerde ouders al dat moois. Met blinkende oogjes.

Magisch

“Het missende stukje in zijn leven is sociale interactie”, legt mama Brittany uit aan CNN. “Hij kan niet echt onder de mensen komen. Gisteren werd dat missende stukje ingevuld.”

De dankbare moeder noemt het “surreëel” en “magisch” dat zoveel mensen haar zoontje kwamen vieren. “Dit is het bewijs hoeveel impact hij en zijn verhaal hebben gemaakt doorheen de verschrikkelijke beproeving van zijn ziekte. Het geeft me hoop voor wat het volgende jaar zal brengen.”