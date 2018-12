NASA-ingenieur ontwikkelt ‘glitterbom’ om pakjesdieven een lesje te leren avh

19 december 2018

11u40 3 Het leukste van het web Voormalig NASA-ingenieur Mark Rober werkte zeven jaar lang aan de marsrover Curiosity, maar tegenwoordig vult hij zijn dagen met even gekke als geniale projectjes. Zijn nieuwste uitvinding is de glitterbom voor pakjesdieven. De video waarin hij dieven belachelijk maakt, werd in twee dagen al meer dan 24 miljoen keer bekeken.

De Curiosity, die de 38-jarige Mark Rober mee ontwikkelde, rijdt intussen lustig rond op Mars, maar de voormalig NASA-wetenschapper is een nieuw carrièrepad ingeslagen als uitvinder. Zo ontwierp hij al een dartsbord waarbij je altijd in de roos gooit en ging hij na hoe je uit elke escape room snel kan ontsnappen. Maar zijn laatste ingeving is de meest geniale.

Omdat dieven telkens weer afgeleverde pakjes aan zijn voordeur komen stelen, besloot Mark een hoogst ingenieuze glitterbom te maken. Hij werkte er zes maanden aan, maar het resultaat mag er zijn.

De bom ziet eruit als een gloednieuwe HomePod van Apple, maar wanneer dieven het pakket in de auto of thuis openen, wacht hen een glinsterende verrassing. En dan moet het beste deel nog komen: Mark bevestigde vier smartphones aan het pakket, die de reactie van de dief vastleggen. De beelden worden vervolgens meteen in de cloud geüpload. Dankzij een GPS-tracker kan Mark later zijn bom weer ophalen.

Om de straf nog een beetje zwaarder te maken, monteerde Mark ook nog een ‘scheetspray’ aan het pakje, dat elke 5 seconden een walgelijke geur verspreidt. “De spray is niet alleen een leuke extra touch, ze zorgt er ook voor dat de dief het pakket ook meteen uit zijn auto of huis gooit voor hij beseft dat er ook vier smartphones in zitten”, zegt Mark.

Het filmpje waarin Mark verschillende pakjesdieven te kijk zet, gaat intussen viraal. De video werd op YouTube al meer dan 24 miljoen keer bekeken.