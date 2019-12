NASA-ingenieur neemt pakjesdieven opnieuw te grazen met glitterbom en afschuwelijke stank SVM

17 december 2019

13u51

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Heeft u het ook gehad met pakjesdieven? Dan kan u zich iets voorstellen bij de frustratie van Mark Rober. De voormalige NASA-ingenieur ontwikkelde vorig jaar een stinkende glitterbom om dat soort boefjes af te schrikken. Nu is hij terug, met een nog gesofisticeerdere versie van zijn eigen uitvinding. En met de hulp van Macauley Culkin, zijn jeugdidool uit ‘Home Alone’.

Rober werkte zeven jaar lang aan de marsrover Curiosity, maar tegenwoordig vult hij zijn dagen met even gekke als geniale projectjes. Achttien maanden geleden is hij zelf het slachtoffer geworden van zo’n pakjesdief. De politie ondernam niet de minste poging om de dader te vatten.

Tijd om nu zelf het heft in handen te nemen dus. Enige vereiste: een ingenieus toestel met ingebouwde scheetspray dat biologisch afbreekbare glitter in het rond kan doen vliegen. De stank die om de dertig seconden verspreid werd, was duidelijk nog vele malen erger dan vorige keer.

Voor de grap zorgde Rober ook nog voor een dreigende aftelklok en liet hij de dief geloven dat de politie hem op de hielen zat. Dankzij vier gemonteerde gsm’s kon diens reactie vanuit elke mogelijke hoek gefilmd worden, geen ontsnappen aan dus.

Rober stopte het apparaat in een doos waar normaal een koptelefoon hoort in te zitten. Ideaal om potentiële dieven op het verkeerde been te zetten... Of de ‘slachtoffers’ ook gewillig in de val trapten, ontdekt u op de bovenstaande beelden. Het populaire filmpje is in twee dagen tijd al meer dan 13 miljoen keer bekeken. Hieronder ziet u ook nog eens zijn eerste poging om boefjes op betere gedachten te brengen.