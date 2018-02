Naakte vrouw verschijnt enkel met bodypaint op Tinderdate, maar haar afspraakje heeft niets in de gaten HA

25 februari 2018

11u50

Bron: The Sun, Jen The Body Painter 0

Alsof een allereerste date nog niet spannend genoeg is, besloot de Amerikaanse Joy Jewell om zonder kleren en enkel met een laagje bodypaint naar haar afspraakje te trekken. Ze schakelde daarvoor bodypaintster Jen Seidell in. Die schilderde een weinig verhullend topje en jeansbroek op het lichaam van Joy. De vrouw ontmoette haar date in een winkelcentrum. En raar maar waar: de man had schijnbaar niets in de gaten. Bijna werd Joy ontmaskerd door een groep tienermeisjes, maar opmerkingen over bodypaint, lachte ze telkens weg. Bij het verlaten van het shoppingcentrum dreigde regen roet in het eten te gooien. En dus zat er voor Joy niets anders op dan alles op te biechten.