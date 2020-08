Naakte badgast achtervolgt everzwijn dat ervandoor gaat met zijn laptop in Duitsland KVDS

07 augustus 2020

13u47 280 Het leukste van het web Er is hilariteit op sociale media over foto’s van een naakte man die een everzwijn achtervolgt dat ervandoor ging met zijn laptop. De feiten gebeurden aan de Duitse Teufelssee, een gletsjermeer in het Grunewald bij Berlijn.



Zoals in vele delen van Duitsland is het er toegestaan om naakt te zwemmen. En dat is ook wat de man op de foto gedaan lijkt te hebben toen hij onverwacht bezoek kreeg.

Op foto’s die een getuige woensdag deelde, is te zien hoe hij onder grote hilariteit achter een everzwijn met twee kleintjes aan rent. Het everzwijn heeft zijn laptoptas in zijn muil. “De natuur slaat terug”, aldus de getuige. “Jacht op wilde zwijnen aan de Teufelssee. De laptop van de man zit in de gele tas, daarom gaf hij het beste van zichzelf, zelfs in adamskostuum.”





Volgens de vrouw vond de man het prima dat ze de beelden deelde. “Ik liet de foto’s aan de man zien”, klinkt het. “Hij lachte luid en gaf me toestemming om ze openbaar te maken. Ik denk dat het leven ook grappige kanten heeft. Je mag ze zeker delen.”



