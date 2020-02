Na de kiwipostzegel levert post nu ook kaartje af met zelfgemaakte Delphine Boëlzegel HLA

13 februari 2020

11u23

Bron: Sudpresse 0 Het leukste van het web Marc Thomée, een boekhandelaar uit Spa, wou Delphine Boël door middel van een ‘koninklijke postzegel’ welkom heten in de koninklijke familie. Tot zijn eigen verbazing kwam de postkaart met de zelfgemaakte postzegel wel degelijk aan, schrijft Sudpresse.

“Het leek me een goed idee om Delphine Boël een beetje officiëler deel te laten uitmaken van de koninklijke familie door een postzegel met haar beeltenis op te gebruiken om een brief te sturen”, legt Thomée uit. Naar eigen zeggen was de man verbaasd dat de brief afgestempeld aankwam op zijn bestemming. Al moet hij er wel bijvertellen dat een tweede postkaart die hij had verstuurd naar een vriend aankwam met de vermelding “onvoldoende gefrankeerd”.

De boekhandelaar zegt dat zijn stunt duidelijk maakt dat er iets schort aan het sorteersysteem van de post. Aangezien het niet gaat om een nagemaakte zegel, en de beeltenis van Delphine Boël nooit op een officiële postzegel heeft gestaan, “had de brief theoretisch niet door de automatische controlescan mogen komen”.

Une histoire surréaliste en région verviétoise: Marc envoie une lettre avec un faux timbre à l’effigie de Delphine Boël... et la poste le valide! https://t.co/56p83LMOBS Sudpresse(@ sudpresseonline) link

Het is niet de eerste keer dat post met een onofficiële ‘postzegel’ door de mazen van het net glipt. Eind vorig jaar probeerde een familie uit Rekkem het met kiwistickers, en ook die kaartjes werden afgeleverd.