Na de High Tea, de High Friet: “Boekingen stromen binnen” Karen Luiken

26 maart 2019

18u38

Bron: AD.nl Het bestaat eigenlijk al een jaar of twee, maar het bedrijf In Alle St(r)aten uit het Nederlandse Dieden (Noord-Brabant) vliegt vanwege hun High Friet-buffet plots het hele internet over. De mail loopt vol met boekingen, de telefoon staat roodgloeiend.

Allerlei soorten verse thee, de welbekende zalmsandwiches, worstenbroodjes, scones, cupcakes en soepjes. Allemaal heel lekker, maar de High Tea kennen we nu wel. Bovendien is er één ding waar veel mensen ál-tijd zin in hebben: frieten. En dus kwam In Alle St(r)aten met een High Friet. “Er is al High Bier, High Wine en High Tea. Bij alle buffetten krijgen we de vraag of er ook friet bij zit. Hoe oud het gerecht ook is, er blijft altijd vraag naar. We hebben om die reden nieuwe buffetten bedacht, waaronder ook de High Friet”, vertelt Kim van der Straten.



Een High Friet, wat houdt dat precies in? Stel je even een grote tafel met vijf verschillende soorten frieten, mini frikandellen speciaal, allerlei soorten kleine snacks, diverse sauzen en gezonde salades voor. Heb je een beeld voor je? Nou, dan weet je ook precies hoe een High Friet eruit ziet. “Het is het enige buffet waar foto’s van gemaakt worden”, vervolgt Kim.



Nieuw is het niet, populair wel. “Het buffet wordt vaak geboekt. Nóg vaker nu het zo vaak voorbij komt op sociale media. We krijgen veel mailtjes en telefoontjes.” Het bedrijf moet alle zeilen bijzetten om aan alle aanvragen tegemoet te komen.