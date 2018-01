Na de chocoladefontein, maak kennis met de curryketchupfontein mvdb

21 januari 2018

18u28

Bron: Bild 885 Het leukste van het web Het meest gegeten gerecht in Duitsland is sinds jaar en dag de Currywurst. Dat is niet de frituursnack die wij naargelang de regio 'frikandel' (Oost- en West-Vlaanderen), 'curryworst'(Antwerpen en Vlaams-Brabant) of 'lange hamburger' (Limburg) noemen, maar een gebakken worst die in schijfjes wordt opgediend en als het ware in de curryketchup zwemt. Ook veel of weinig kerriepoeder en f rieten ('Pommes') horen er steevast bij.

De Duitse krant Bild bericht over een snackbaruitbater uit de stad Dorsten in deelstaat Noordrijn-Westfalen die het geniale idee kreeg om zijn chocoladefonteinen ook te gebruiken voor curryworsten. In plaats van chocolade stroomt er tot groot jolijt van de klanten nu curryketchup door de fonteinen. Chef Heinz-Peter Finke (57) spreekt van een uit de hand gelopen grap, maar zag zijn omzet sterk stijgen sinds hij begin vorig jaar met de service begon. Hij rekent geen meerkost aan.

Zijn klanten kunnen met vorkjes schijfjes worst uit het onderste gedeelte van de fontein prikken. Frieten moeten heel even door de ketchupstroom, en klaar is kees. Wij zijn benieuwd of de currryketchupfontein ook hier navolging vindt.