Na 5 jaar plagerijen doet hij het écht: broer crasht trouwfeest van zijn zus met lama

06 maart 2020

10u14

Bron: Bored Panda

Wat als je broer een enorme plaaggeest is die je al jaren irriteert met de belofte om op je trouwfeest met een lama af te komen? Dan kan je niet anders dan reageren zoals dit bruidje als hij het op je grote dag nog écht doet ook. De blik van de bruid bij de crashende lama op haar feest, spreekt boekdelen. Menens, kerel?

Blijkt dat Mendl Weinstock uit Ohio vijf jaar geleden al aan zijn zus Riva had beloofd om haar huwelijk te crashen met een lama. De foto die hij van zichzelf, zijn zus en de lama - in kostuumpje - op Reddit postte, gaat nu viraal. Het doldwaze beeld harkte in amper vier dagen tijd al 158.000 likes bij elkaar.

Gekke kronkel

In een interview met Insider vertelt Mendl over de context achter de virale foto. “Mijn zus was vijf jaar geleden al over haar huwelijk aan het praten alsof het voor morgen was, terwijl ze nog niet eens een lief had”, legt de Amerikaan uit. “Ik wilde haar boos maken en een reactie uitlokken, en zei toen ‘als je mij uitnodigt, dan breng ik een lama mee’.” Een gekke kronkel, maar dat was nu eenmaal wat in hem opkwam om het vervelende huwelijksgekwebbel te stoppen.

“Na enkele minuten discussie probeerde ze er zich met omgekeerde psychologie vanaf te maken. Ze zei: ‘oké, de lama is uitgenodigd op het feest’.” Slecht idee.

Poging tot deals

In hetzelfde interview onthult zus Riva dat haar broer ook in de jaren daarna het idee halsstarrig bleef bevestigen. “Hij folterde me er eigenlijk echt mee, al plagend natuurlijk, en herinnerde me er geregeld opnieuw aan. Ik trachtte doorheen de jaren vele deals te sluiten, probeerde werkelijk alles om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk niet echt zou gebeuren. Maar ziedaar, er was een lama op mijn trouwfeest. Als hij iets in zijn hoofd krijgt…”

Niet heel enthousiast

Ze voegt nog toe dat haar broer er zelfs direct over begon toen ze hem in oktober opbelde om te vertellen dat ze verloofd was. “‘Geweldig, ik bel direct de lamaboerderij’, was zijn reactie. Nog geen uur later kreeg ik een sms dat hij bevestiging had gekregen: de lama was gehuurd.” Het grapje kostte de Amerikaan overigens 400 dollar (ongeveer 355 euro).

Voor Mendl was het elke cent meer dan waard. De eerste reactie van de bruid toen ze naar buiten werd geleid en daar een lama stond te wachten? “Ik haat je zo hard.” Ook haar blik bij het eerste fotomoment met broerlief en de lama vlak daarna, zegt werkelijk alles. Not amused.

Wraak

Geen nood, écht boos was Riva niet. Dat bevestigt ook Mendl. “Hoewel veel mensen in reacties op de foto zeggen dat ik haar grote dag heb verpest, vond ze het stiekem geweldig hoor. Ze heeft me meermaals laten weten dat haar dag er zelfs 10 keer zo memorabel door was geworden.”

Aangezien de levensechte lama trouwens niet mee binnen mocht in de feestzaal, werd er gezorgd voor 2 opblaasbare lama’s aan de eretafel. Kwestie van het er nog eens goed in te wrijven. Het besluit van Riva: “Mijn wraak zal zoet zijn.”