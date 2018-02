Mysterie: ondergoed overspoelt Frans dorpje EB

17 februari 2018

18u01

Bron: Ouest France 0 Het leukste van het web Het anders zo rustige dorpje Poligny is plotsklaps wereldberoemd geworden in Frankrijk. En wel hierom: de voorbije twee weken duiken in het straatbeeld waslijnen vol met ondergoed op. Slipjes, boxershorts, oma's onderbroeken of meer pikante strings: het hangt allemaal uit te waaien over straten en pleinen. En niemand lijkt te weten waarom.

De onderbroeken werden voor het eerst op 5 februari gespot in het dorpje met goed 4.000 inwoners in de gemeente van het Franse departement Jura. Tot dan waren de grote 'publiekstrekkers' van het dorpje het Sint-Claraklooster met het schrijn van de heilige Coleta, de collegiale Sint-Hippolytus of - met wat goede wil - de Onze-Lieve-Vrouw van Mouthier-le-Vieillard. Maar nu zijn er die dekselse onderbroeken.

Center Parcs

"Tot dusver heeft niemand de actie 'opgeëist'", klinkt het bij het gemeentebestuur. Vermoed wordt dat het onderbroekenoffensief te maken heeft met de komst van een Center Parcs. Deze keten van vakantieparken heeft naar verluidt plannen om een vestiging in te planten in de bossen rond Poligny.

Vuile was

Het gerucht gaat dat de vergunning voor de vakantiepark niet volgens het boekje zou toegekend zijn en dat sommigen dat willen aanklagen door de 'vuile was' van het gemeentebestuur buiten te hangen. In het gemeentehuis wordt deze bewering echter afgedaan als een slecht staaltje van 'onderbroekenlol'.

