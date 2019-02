Motorbeurs in Utrecht organiseert Valentijnsdag om nooit te vergeten: Biker zoekt Babe Niek Schenk

07 februari 2019

13u31

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Na Boer zoekt Vrouw organiseert de Motorbeurs Utrecht een origineel alternatief: Biker zoekt Babe. In samenwerking met datingplatform Bikersingles organiseert het evenement op Valentijnsdag (de openingsdag van de beurs) speeddates voor iedereen die vrijgezel is én een voorliefde heeft voor motoren.

“Adrenaline blijkt een enorme boost te geven als het op ‘vonken’ aankomt. Motorbeurs Utrecht heeft alles in huis en is daarmee de perfecte plek voor een eerste date”, legt de organisatie uit.



Om kenbaar te maken dat bezoekers vrijgezel zijn en openstaan om aangesproken te worden, krijgen ze bij de ingang een hartjeslampje opgespeld door de ‘Cupido-Crew’. Hiermee kan op een laagdrempelige manier contact met elkaar worden gezocht. Daarnaast staat het beurscafé deze dag volledig in het teken van de liefde. In korte gesprekken van vier minuten leren single motorliefhebbers elkaar wat beter kennen.



In totaal ontmoeten de vrijgezellen per ronde zo’n tien andere singles. En er wordt gewerkt met verschillende leeftijdscategorieën en sekse.



