Mooie beelden: paraglider vliegt over Piramiden van Gizeh Redactie

20 november 2018

14u58

Bron: KameraOne 0

De 30-jarige Victor Rodriguez heeft mooie beelden kunnen maken van zijn vlucht over de Piramiden van Gizeh in Egypte. Rodriguez is al sinds zijn 15de paraglider, maar het is voor het eerst dat hij over de prachtige piramiden is gevlogen.

