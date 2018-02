Mooi, maar pijnlijk. Personeel Apple knalt continu tegen de glazen designwanden Ton Voermans

16 februari 2018

22u10

Het leukste van het web Wijlen Steve Jobs wilde het zo. Een futuristisch Apple-hoofdkantoor met zoveel mogelijk glas. Hij vergat één ding. Wie vaak voorovergebogen met zijn iPhone loopt, ziet die glazen deuren en wanden niet. Apple komt pleisters tekort.

Het Apple Park, door Jobs vergeleken met een geland ruimteschip, opende vorig jaar al, maar pas de afgelopen maanden is het gros van de 14.000 medewerkers er gehuisvest. Het enorme hoofdkantoor in de vorm van een cirkel wordt gelauwerd als architectonisch hoogstandje, zo mooi als een iPhone.

Maar al op de eerste dag knalden zeven Apple-medewerkers tegen de glazen deuren en wanden op. Twee keer werd zelfs een ambulance opgeroepen, al bleek dat achteraf niet nodig. Amerikaanse media melden dat het personeel uit lijfsbehoud gele Post-It briefjes op de glazen wanden plakt. Dat is tegen het zere been van de Apple-top. De plakbriefjes worden resoluut verwijderd omdat ze het design van het gebouw geweld aandoen.

Pijnlijk

Apple, zelfbenoemd designkoning met oog voor de kleinste details, zit in de maag met de ongelukjes. Ze doen letterlijk én figuurlijk pijn. De techgigant wordt bespot vanwege de ironie dat het eigen personeel tegen het glas loopt omdat ze alleen maar aandacht hebben voor hun iPhones. En daarnaast breekt het meest waardevolle bedrijf ter wereld mogelijk ook de wet in Californië omdat het personeel behoed moet worden voor dergelijke ongelukjes.

Apple heeft iets met glas. De duurste iPhones zijn ervan gemaakt, de beroemde Apple Stores hebben zelfs glazen trappen en in Apple Park zijn de wanden 15 meter hoog en geheel van glas. Aan de wanden hangen vergaderkamers die ook nagenoeg geheel van glas zijn. Het is prachtig, tot je er tegenaan knalt. Hoeveel mensen er inmiddels een bloedneus of erger opgelopen hebben, is niet bekend. Apple verbiedt personeel om ook maar iets te vertellen aan de buitenwereld wat met het werk te maken heeft. En het bedrijf zelf weigert ieder commentaar.