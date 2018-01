Monster van Loch Almelo? Nederlandse politie vindt 'dinosaurus' in kanaal Bjorn Weinreder

21 januari 2018

14u55

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Zwemt er een monster in de wateren bij de haven in het Nederlandse Almelo? Natuurlijk niet, maar een hondenbegeleider van de politie Almelo deed deze week wel een bijzondere vondst in het gebied. Er dreef namelijk een opblaasdinosaurus in het kanaal.

De agent moest even twee keer goed kijken toen hij het beest in het water zag drijven, zo vertelt de politie Almelo op Facebook. De hond was niet echt onder de indruk van het prehistorische monster en ging er rustig bij liggen op de kade.

De politie Almelo verwijst bij de vreemde vondst naar een soortgelijke situatie vorig jaar: toen dook er ineens een opblaaspop op in Almelo. De politie had toen een melding binnengekregen over een 'vrouwelijke schennispleger die aan de drank zou zitten'. Eenmaal in het Hagenborchpark aangekomen bleek er inderdaad een naakte vrouw op een bankje te zitten. Alleen was het geen mens maar een pop, vergezeld van een flesje bier.

Politie Almelo Zojuist werden wij gestuurd naar het Hagenborghpark waar een vrouwelijke schennispleger geheel naakt op een bankje aan de drank zou zitten. Ter plaatse de vrouw aangetroffen, bleek alleen wel een...

