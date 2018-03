Moet je écht zien: man verkleed als prinses Elsa trotseert sneeuwstorm en schiet politie te hulp TDS

15 maart 2018

18u16

Bron: De Stentor 0

Hilarische beelden: een man verkleed als Elsa uit de Disneyfilm Frozen probeert de politie in Boston een handje te helpen. Door de hevige sneeuwval is de politiewagen vast komen te zitten. Na eventjes duwen, lukt het om de auto los te krijgen. De actie werd op Facebook gezet en ging in geen tijd viraal.