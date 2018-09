Moeder maakt vertederende foto's van autistisch zoontje verkleed als T-rex: "Geen gedwongen lachjes of omkoperij. Dit is Levi in zijn element" IB

28 september 2018

05u26

Een officieel familieportret laten maken, kan een onaangename gebeurtenis zijn voor iedereen, maar voor kinderen met autisme, is de stress vaak overweldigend. Dat is ook zo voor de achtjarige Levi, die samen met zijn moeder Samantha Bishop in de staat Georgia in de VS woont. Hobbyfotografe Samantha maakte de foto's zelf. De beelden symboliseren hoe de jonge moeder na een jarenlang strijd Levi's diagnose leerde accepteren én respecteren.

Normaal gezien duurt het minimaal twee uur om een goed gelukte foto met Levi erbij te maken. Vorig week duurde dat echter maar een kleine twintig minuutjes, vertelt moeder Samantha, een single moeder van 26.

De magische truc: Levi mocht verkleed op de foto als T-rex, samen met zijn beste maatje Lola. Samen dolden de twee in het gras, wat prachtige en vertederende foto’s oplevert. De beelden werden gemaakt door Levi’s moeder Samantha, die fotografie als hobby oppakte nadat Levi de diagnose autisme had gekregen.

"Insta-perfecte schijn"

Samantha had het jarenlang moeilijk met de diagnose en probeerde naar eigen zeggen koste wat kost een ‘Insta-perfecte’ schijn op te houden wat haar leven als moeder betrof. “Jarenlang heb ik het zwaar gehad met zijn diagnose, ik vond het verschrikkelijk. Ik bad voor een normale dag, een normaal leven. Voor balspelletjes en verjaardagsfeestjes. Voor hem om normaal mee te kunnen doen met alles, gym- ,kunst- en muzieklessen. Ik zwichtte voor de druk van een Insta-perfect leven en wilde schattige foto’s posten van mijn lachende, gelukkige kind. Dat ik daarvoor moest pleiten, omkopen, dansen als een zotte en stomme badkamergrapjes moest maken, nam ik voor lief”, schrijft de jonge single moeder (26) op Facebook. “Maar het was zo uitputtend. Van de vijfduizend foto’s die ik uit die tijd heb, waren er maar zo’n tien écht goed. Oogcontact was oncomfortabel, lachen op commando was ongemakkelijk en het was zo moeilijk voor me om te begrijpen waarom het zo lastig was voor mij om een aantal goede foto’s te nemen van mijn eigen kind, terwijl ik prachtige foto’s kon maken van alle andere kinderen.”

"Pasgeleden, tijdens een moeilijke periode, toen ik thuis aan het huilen was, kwam Levi naast me zitten en sloeg hij zijn armen om me heen en zei me dat alles goed was. Hij zei me dat ik een goed mens was, een goede moeder. En toen pas realiseerde ik me dat alles wat hij nodig heeft is dat ik hem accepteer zoals hij is en van hem geniet zoals hij is. Ik schrijf dit met tranen in mijn ogen, want ik had gefaald als moeder. Ik had zoveel energie gestoken in het haten van wat de dokters me gezegd hadden, dat ik nooit de tijd nam om te houden van dat briljante, hilarische kleine jongetje voor me. En zo kwam ik op het idee om hem te tonen op de enige manier waarop ik iedereen kan laten zien hoe geweldig hij is. Door fotografie.”

Verkleedobsessie

“Het meisje op de foto is Lola, dit vijfjarige meisje is zijn beste vriend, zijn nichtje, zijn sidekick. Ze zijn al jaren onafscheidelijk. Ze houdt onvoorwaardelijk veel van hem en ze zijn samen zo schattig als het maar kan zijn. Ze houdt van Levi op een manier waarvan ik wens dat iedereen dat zou kunnen. Lola en Levi hebben het altijd al leuk gevonden om zich te verkleden, vooral Levi. Elke keer wanneer hij een nieuw karakter ziet, maakt hij een nieuw kostuum. Als hij geen kostuum draagt, dan heeft hij bijna altijd een pak met stropdas aan. Kleding is een enorme obsessie voor hem, in die mate dat het zijn dagelijkse functioneren danig beïnvloedt.”

“Op deze fotoshoot is hij in zijn element. Er zijn geen gedwongen lachjes, er hoefde niet te worden ‘omgekocht’, er hoefde niet gedaan te worden alsof. Dit is het onschuldige, vermakelijke, vriendelijke jongetje dat ik heb gekregen. Vanwege zijn speciale karakter is zijn fotografische geheugen feilloos, kan hij alles maken wat hij wil, is hij zo direct als het maar kan zijn, maar ook hilarisch en briljant. Dus nu heb ik ervoor gekozen om zijn ‘labels’ te vieren en hem te leren om ze te gebruiken in zijn voordeel en ze niet te zien als een obstakel.”