Moeder bevalt zonder verdoving van baby van 5,75 kilo

05 november 2018

Bron: Daily Telegraph 0 Het leukste van het web In een ziekenhuis in Sydney heeft een vrouw het leven geschonken aan een baby van maar liefst 5,75 kilo - zonder verdoving. Het jongetje kwam dinsdag ter wereld na een zwangerschap van 39 weken en drie dagen. De dokters vertelden de trotse ouders dat ze zich geen geboorte van een groter kind in het ziekenhuis konden heugen.

De 28-jarige Nikki Bell heeft de bevalling zonder verdoving doorstaan. “Mijn eerste kind kwam pas na 41 weken en drie dagen, gelukkig is het niet zover gekomen met Parker, want dan zou hij zeker zes kilo gewogen hebben”, zegt de vrouw.

Ondanks dat Parker zo’n grote jongen is, denkt Nikki niet dat haar bevalling zwaarder was dan die van andere vrouwen. “Ik ben er zeker van dat alle geboortes pijn doen, of de baby nu 1,7 of 5,7 kilo weegt”, zegt ze.

Scan

Op de scan die na 24 weken zwangerschap werd genomen werd al duidelijk dat Parker een grote baby zou worden: op dat moment woog hij al 3,5 kilo.

Parker is inmiddels al thuis bij zijn zusje Maddison van 20 maanden en zijn ouders denken er nu over na hoe zijn lengte hem in de toekomst goed kan uitkomen. “Misschien wordt hij rugbyspeler of roeier, dat zal vooral zijn vader heel blij maken”, besluit de moeder van het jongetje.