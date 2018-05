Misnoegd personeelslid schrijft brief aan zijn werkgever: "Ik ben de tiende incarnatie van de god Vishnu is, daarom ben ik afwezig" TTR

28 mei 2018

15u25

Bron: The Economic Times 0 Het leukste van het web De afgelopen acht maanden was een ingenieur uit Gujarat, een deelstaat in het westen van India, amper zestien dagen aanwezig op zijn werk. Naar eigen zeggen had hij een geldige reden waarom hij niet kwam opdagen. “Ik ben de tiende incarnatie van de hindoeïstische god Vishnu", vertelde hij. "Hierdoor heb ik het momenteel te druk om te werken."

Het jaar 1999 heeft het leven van Rameshchandra Fefar voorgoed veranderd. Toen hij zijn horoscoop in de lokale krant las, kreeg de ingenieur - naar eigen zeggen - een eerste teken dat hij “een goddelijke grootheid” was. Niet veel later voelde hij hoe zijn “lichaam zich vulde met bovenaardse krachten”. Toen zijn vrouw enkele weken later opnieuw zijn horoscoop voorlas, wist de man dat er meer aan de hand was.

Binnen het hindoeïsme zijn er verschillende goden, waaronder Vishnu. De godheid met vier armen wordt vaak al zittend afgebeeld op een grote adelaar. Volgens bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme zou Vishnu tien keer op aarde komen in de vorm van speciale incarnaties om de wereld en de mensheid van de ondergang te redden. "Ik ben de tiende incarnatie", zo beweert de man. “Ik heb een sterke connectie met de god Vishnu en volg wat hij me opdraagt. Mijn ziel (atman) is één met de superziel (paramatma).” (Lees verder onder de afbeelding.)

Onwettig

De werkgever van Fefar geeft hem voorlopig enkel een waarschuwing. "Je bent onwettig afwezig. Dit gedrag past niet bij een overheidsbedrijf. Dit heeft een negatieve impact op de werking. Als je de regels niet wil volgen, moeten wij de arbeidsovereenkomst beëindigen”, stond in de brief te lezen die Fefar onlangs kreeg.

“Ik ben bezig met boetedoening. Dit kan ik onmogelijk doen op kantoor”, besluit Fefar in een brief die hij naar zijn werkgever stuurde. “Het is oké als je me niet gelooft, want binnenkort zul je zelf zien dat ik wel de incarnatie van Vishnu ben.” Bovendien is Fefar niet bang dat zijn baas hem op een dag ontslaat. “Mijn werk is niet belangrijk, maar deze goddelijke roeping wel", klinkt het.