Mislukt of niet? Macron vereeuwigd als wassen beeld mvdb

14 mei 2018

16u37 0 Het leukste van het web Het wassenbeeldenmuseum Musée Grévin in Parijs heeft gisteravond voor het eerst een foto vrijgegeven van hun nieuwste creatie: huidig Frans president Emmanuel Macron. Zijn wassen beeld wordt binnen tien dagen officiaal aan de collectie toegevoegd. Ook beelden van Vladimir Poetin, Angela Merkel en Donald Trump nemen dan hun intrek in het museum dat in 1882 de deuren opende.

La statue de Macron au Grévin a un faux air de celle ratée de Mr Bean. https://t.co/cPFd0sxJRD pic.twitter.com/w5qaX0iNaB Julien Jouanneau(@ juljouanneau) link

De primeur gisteravond was voor het actualiteitsprogramma Sept à Huit op TF1. De meeste kijkers waren niet echt onder de indruk en spraken van een mislukking. Het duurde niet lang vooraleer er een pak negatieve reacties op sociale media verschenen.

Het beeld waar maandenlang zorgvuldig is aan gewerkt, toont volgens sommigen gelijkenissen met het wassen beeld van Mr Bean. Anderen vinden dat het Macronbeeld zijn opwachting kan maken in de bejubelde tv-serie Westworld over een western-pretpark dat bevolkt wordt door menselijke robots. Iemand vraagt zich af of de beeldhouwer dezelfde is als degene die het opmerkelijke bronzen standbeeld van Cristiano Ronaldo realiseerde. Nog een leukerd denkt dat Gilbert Montagné, de blinde zanger van de eighties-hit Les Sunlights des Tropiques, het beeld vervaardigde.

Franse beroemdheden die worden vereeuwigd bij Grévin, worden ter voorbereiding uitgenodigd om een uitvoerige scan te laten maken. Bij de Franse president was dit niet mogelijk. Volgens de Franse pers zullen de ogen van Macron nog voor 10 juni worden aangepast.

Musée Grévin telt 450 wassen beelden van Franse en internationale bekende personen. Buiten Parijs telt het wassenbeeldenmuseum nog vier vestigingen, onder meer in Montreal en Seoul. Ter vergelijking: het in 1835 in Londen geopende Madame Tussauds telt inmiddels 24 musea wereldwijd.

Ce n'est pas une statue de cire, c'est un minikeum ,ratée #Macron #Grevin

le coté psychopathe de #macron .

Sa fait peur 😲 pic.twitter.com/gGLjPds4z4 🦁Jonathan R 🦁(@ RJonathan59) link

Je trouve que les fabriquants de Sex Doll vont beaucoup trop loin !#Macron #Musee #Grevin pic.twitter.com/reQhm5uRuW ️Kris (La Denrée) ☯️♐(@ KrisQ3011) link

Super flippante la nouvelle saison de Westworld! #Macron #Grévin #Westworld pic.twitter.com/d6HdhapAQ3 La Gauchiasse(@ ElGauchiasse) link

@EmmanuelMacron fait sont entrée au musée #Grevin je me demande si c'est le même "artiste" que pour Ronaldo??? 🤔 pic.twitter.com/dpqO0gtYIX Mister T(@ GonthierMave) link

C'est Gilbert Montagné qui l'a fait ? Laurent(@ Pinpin14) link