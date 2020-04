Mis je de sfeer op kantoor? Deze Belg maakte een website met kantoorgeluiden voor thuis Sanne Wolters

02 april 2020

15u34

Bron: AD.nl, The New York Times 8 Het leukste van het web Het gemis van op kantoor werken wordt steeds groter bij veel thuiswerkers. We missen zelfs het geluid van het kopieerapparaat, kletsende collega’s of het tikken op toetsenborden. Daar heeft Belgische onderzoeker Stéphane Pigeon wat op bedacht: kantoorgeluiden voor thuis.

Nu we met z’n allen voor de derde week op een rij aan het thuiswerken zijn, beginnen velen het kantoorleven te missen. Daar horen ook de geluiden van onze werkomgeving bij. Maar zoals zo vaak biedt het internet een oplossing, dit keer in de vorm van online ‘geluidenbibliotheek’ myNoise. Je vindt er bijvoorbeeld de geluidsbeleving van een kantoor, met alle geluiden die daarbij horen.

Met de balkjes kan je zelf instellen welke geluiden je luider wilt horen: het geroezemoes van collega’s of het getik van de wijzers van de klok, bijvoorbeeld. Je kan zelfs instellen dat het geluid vanzelf verandert, zoals een echte werkomgeving: soms luider en en dan weer stiller.

Belgisch design

MyNoise is een initiatief van de Belgische onderzoeker Stéphane Pigeon, een elektrotechnisch ingenieur en ‘sound designer’ uit Brussel. Een aantal jaar geleden ontwikkelde hij een geluidsgenerator die geluiden van verschillende omgevingen nabootst. In 2013 deelde hij zijn geluiden online op zijn website. Sindsdien trekt die maandelijks een miljoen bezoekers.

Buiten de kantoorgeluiden vind je er allerlei geluidsbelevingen. Denk maar aan creaties die je bijvoorbeeld meenemen naar een Japanse tuin, het strand of een Gregoriaans klooster. Maar evengoed kan je via de geluidsgenerator ook luisteren naar de geluiden die je hoort als je in de auto zit, in een wasserette of op café.

Vertrouwde geluiden

Volgens Pigeon zouden de geluiden ervoor kunnen zorgen dat je storende geluiden niet hoort, zoals het tikken van de klok, oorsuizen of misschien zelfs je eigen gedachten, zodat je je beter kunt concentreren of makkelijker in slaap valt.

Wat de één een irritant geluid vindt, is voor de ander juist geruststellend, zoals het gesnurk van een partner. “Een aantal mensen hebben mij gevraagd om snurkgeluiden op de website te zetten, omdat ze gewend zijn om met een partner te slapen die snurkt en als die partner weg is, missen ze dat geluid’’, verklaarde Pigeon in een eerder interview aan The New York Times.