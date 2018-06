Mini McDonalds voor op je feestje? Bij onze noorderburen kan het deze zomer HR

20 juni 2018

06u47

Bron: McDonalds, AD 0 Het leukste van het web Ga jij graag naar McDonalds, maar hou je niet van drukte? De keten introduceert deze zomer in Nederland een verplaatsbaar restaurant, waarin maximaal vijf gasten kunnen eten.

Liever geen last van smakkende mensen die naast je zitten te eten, of kinderen die luid roepend achter ballonnen aan rennen? Bij onze noorderburen laat McDonalds deze zomer een verplaatsbaar mini-restaurant het land rondreizen. Liefhebbers kunnen online laten weten waarom de mini McDonalds naar een bepaalde plek kan komen. Dat kan een camping zijn, een werkplek, een favoriet plekje op het strand, maar ook gewoon bij je thuis in de achtertuin.

McDonalds beslist wel zelf op welke aanvragen het zal ingaan. Gaan ze in op jouw aanbod, dan krijgen vijf mensen die dag exclusief toegang tot het restaurant. De eerste plek waar de kleine McDonald's is neergestreken, is het waddeneiland Terschelling, zo is te zien in dit promofilmpje. Normaal moeten de bewoners van hun eiland af om naar McDonalds te kunnen, maar voor één keer komt het restaurant naar hun toe.