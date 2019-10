Milanese politie troost op verjaardag beroofd kereltje (6) met nieuwe fiets ES

05 oktober 2019

14u50

Bron: AD.nl Op je verjaardag beroofd worden van je splinternieuwe fiets. Hoe teleurstellend kan een feestdag voor een 6-jarige uitpakken? Het overkwam een Italiaanse jongen vorige week. Dieven gingen er, terwijl de jarige op school zat, met zijn verjaardagscadeau vandoor. De moeder van de jongen belde de politie, die zich direct van zijn beste kant liet zien.

De dienstdoende agent van het lokale Milanese politiekorps die de aangifte van de moeder opnam, kon de aanblik van het wanhopige jongetje niet aanzien en haalde zijn collega's erbij. Die haalden meteen hun portemonnee boven en legden geld bij elkaar voor een nieuwe fiets. Aan het het stuur van de vuurrode tweewieler hingen de agenten van Comando di zona 6 een briefje.



“Iemand heeft geprobeerd je dag te verpesten, kleine man, maar dat is niet gelukt’’, luidde de boodschap volgens lokale media. “Wij verontschuldigen ons, omdat iemand op je verjaardag niet alleen je fiets heeft gestolen, maar ook je mooie glimlach. De wereld behoort niet toe aan degenen die stelen, maar aan de oprechte en eerlijke mensen zoals jij.’’

Speeltjes afpakken

De moeder van het jongetje was geraakt door het gebaar van zijn ‘waakzame vrienden’. “Dit was een geweldige ervaring voor mijn zoon’’, zegt de vrouw. “Hij beseft nu voor het eerst dat er slechte dingen gebeuren en dat zijn ouders hem niet overal tegen kunnen beschermen.’’ Haar zoontje kon na het gulle gebaar weer lachen en wil nu later niets liever dan agent worden.



Dat de politie in Milaan er geen moeite mee heeft criminelen zelf hun speeltjes af te pakken, bleek gisteren tijdens het jaarlijkse Ghisa-festival op het Beccaria-plein. Daar maakte een bijzondere gast zijn opwachting. Een blinkende Ferrari 458 Spider in flitsende politiekleuren. De wagen werd in 2015 in beslag genomen en na compleet te zijn nagekeken door Ferrari-monteurs in 2017 aan het Milanese korps geschonken.



De politie gebruikt het racemonster, dat niet alleen rood, wit en groen is gespoten maar ook van zwaailichten en sirenes werd voorzien, in diverse delen van Italië, om te laten zien dat misdaad niet loont. Een dikke middelvinger naar de georganiseerde criminaliteit. En een extra meevaller voor de kleine fietser. “Nu heb jij ook een nieuwe bolide, een echte politiewagen.’’