Mieneke (102) eet elke avond chips: “Zo ben ik oud geworden” Bonne Kerstens

10 november 2019

13u48

Bron: AD 97 Het leukste van het web Mieneke van Alst (102) heeft dit weekend bij onze noorderburen de show gestolen. De vrouw uit Gendt (Gelderland) beweerde haar respectabele leeftijd bereikt te hebben door elke avond chips te eten. Wel zout. Van de paprikasmaak moet ze niks hebben.

Het is een mooie leeftijd, 102 jaar oud. Dat vond ook presentator Jochem van Gelder in zijn programma ‘Van Gelders Grijs’. “Klopt het dat je elke avond een chipje eet, Mieneke?”, vroeg hij. “Ja ja”, antwoordde ze rustig.

Medebewoner Riek deed nog een duit in het zakje. “Met een borreltje!”, scandeerde ze. Maar daar stak Mieneke een stokje voor. “Nee, dat lust ik niet. Liever een glaasje jus d’orange.”

De redactie van het programma komt na de openbaring meteen aanzetten met twee bakken chips in de smaken zout en paprika. De paprikavariant wordt resoluut naar buurvrouw Riek geduwd, al zijn de dames te onthutst door de camera’s om er een hapje van te nemen.



Mieneke mag dan al wel 102 zijn, ze is nog lang niet klaar met het leven. Wanneer Van Gelder haar vraagt wat ze in de toekomst nog graag wil doen, concludeert ze nuchter: “Nog een poosje leven.”



De hele uitzending van Mieneke, samen met medebewoners Riek en Ann, is hier te zien.