Mick Jagger zingt 'Heb je even voor mij' MVDB

00u18

Bron: AD.nl 1 Instagram Mick Jagger Het leukste van het web Rolling Stones-zanger Mick Jagger heeft op een passende manier afscheid genomen van zijn Nederlandse fans. Op zijn Instagram plaatste de Britse levende rock&roll-legende een filmpje waarop hij 'Heb je even voor mij' van Frans Bauer zingt.

Jagger (74) was in Nederland vanwege zijn concert met de Rolling Stones in de Gelredome in Arnhem, het enige Stones-concert in de Benelux. Na afloop zette hij in de kleedkamer dé feesthit van Bauer op. Uit de radio galmt 'Heb je even voor mij', terwijl Jagger gewillig met de tekst meezingt. "Dank je Holland", sluit hij af.

Goodbye for now Holland! 20k Likes, 778 Comments - Mick Jagger (@mickjagger) on Instagram: "Goodbye for now Holland! "