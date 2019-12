Michael (5) is zo blij dat hij geadopteerd wordt dat hij al zijn vriendjes uitnodigt op zitting Marlies van Leeuwen ES

07 december 2019

13u30

Bron: AD.nl 8 Het leukste van het web De 5-jarige Michael Clark Jr. is zo gelukkig dat zijn pleegouders via adoptie voor de wet zijn familie worden, dat hij voor de rechtszitting zijn hele kleuterklas had uitgenodigd. En zo piepten de nieuwsgierige hoofdjes van zijn schoolvriendjes gisteren op de eerste rij net boven de schotten uit in de rechtszaal van Kent County in Michigan, Verenigde Staten.

Michael woont nu ongeveer een jaar bij zijn pleegouders Andrea Melvin en Dave Eaton. Zij zouden bij de adoptiezitting gisteren officieel zijn ouders worden. “Michael vroeg of zijn klas er ook bij mocht zijn. Zij zijn ook een beetje familie, zei hij”, verklaarde Dave Eaton voor de camera’s van verschillende nieuwszenders.

Juf Keey McKee vond het een goed plan om er een bijzonder schoolreisje van te maken. “Ze leren hiervan elkaar lief te hebben. Dat je voor elkaar op moet komen”, stelt de lerares. De kinderen namen gekleurde hartjes de rechtszaal mee in. Ze gaven zelfs getuigenissen over hun vriendje. “Mijn naam is Steven en Michael is mijn beste vriend”, zei de een. Een ander: “Ik hou van Michael.”

De rechter - die vanwege de feestelijke dag een lichtjesketting droeg - vond het bezoek prima, en stoorde zich er niet aan dat de jonge kinderen niet de hele zitting stil bleven.