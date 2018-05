Met 'dva vodka spasiba' kom je in Rusland niet ver, maar deze 10 zinnen kan je straks wél gebruiken op het WK TK

30 mei 2018

12u02 7 Het leukste van het web Alle lessen van Tom Waes ten spijt, wie denkt dat hij in Rusland met 'dva vodka spasiba' enkele shotjes kan bestellen, moeten we helaas teleurstellen. Het mag dan wel lekker rijmen, grammaticaal gezien is het allerminst correct. Maar geen nood, wie deze zomer naar het land van Poetin afzakt om het WK bij te wonen, kan met de onderstaande tien zinnen wél iets aanvangen.

Even voor de duidelijkheid: 'dva vodka spasiba' is erg krom Russisch. Ten eerste betekent spasiba 'dankjewel', niet alsjeblieft. Het correcte woord is hier 'pazjalste'. En daarnaast zijn de uitgangen ook niet correct. We zullen u de ingewikkelde uitleg over de naamvallen van de Slavische taal besparen, maar geloof ons dat het 'dve vodki' moet zijn. Kortom, wie twee shotjes vodka wil bestellen, moet 'dve vodki pazjalste' zeggen.

Opgelet: de Russische 'g' wordt altijd uitgesproken zoals in het woord 'garçon'.

1. Begroetingen: Wil je iemand begroeten die je niet kent, dan zeg je 'zdrasvoetje'. Bij mensen die je beter kent, zeg je 'privjet'. Goedemorgen is 'dobre oetro', goedenavond is 'dobre vjetsjer'. Als je afscheid neemt van iemand, zeg je 'da svidanja'.

2. Sorry, ik spreek geen Russisch: 'izvinitje, ja ne gavarjoe pa Roeski'.

3. Waar is het toilet? : 'gdje toealet?'

4. Waar is...: Het woord voor 'waar' is 'gdje'. Vervolgens voeg je daar gewoon het ding dat je zoekt aan toe. Bijvoorbeeld: 'waar is het stadion' is 'gdje stadion'. 'Waar is het politiekantoor' is 'gdje politsia'.

5. Breng me naar hotel X, aub: 'Privezitje menia v gastinitsoe X, pazjalste'.

6. Help! : 'Pamagitje!'. Ik heb hulp nodig is 'mnje noezjne pamotsj'.

7. Breng me naar het ziekenhuis: 'Privezitje menia v balnitsoe'.

8. Hoe laat begint de match? 'Va skolke natsjinaetsia match?'.

9. Twee pintjes, aub: 'dva piva, pazjalste'.

10. Poetin is een geweldige kerel: 'Poetin atlitsjnie tsjelavek'.

En tot slot nog een aantal belangrijke voetbaltermen:

Goal: 'gol'

Penalty: 'penalti'

Vrije trap: 'shtafnoi oedar'

Hoekschop: 'oeglovoi oedar'

Buitenspel: 'ofsajd'

Gele kaart: 'zjoltaja kartoshka'

Rode kaart: 'krasnaja kartoshka'

De scheidsrechter is blind!: 'soedja slepoj!'

We are the champions: 'moej tsjempioni'

Dat de beste mogen winnen: 'loetsjeje mozjet voeigrat'

успех!

