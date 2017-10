Met 245 bungeejumpers van een brug springen zonder te botsen doe je zo sam

In Brazilië hebben 245 waaghalzen een gezamenlijke bungeesprong gemaakt van een brug in Hortolandia, nabij Sao Paulo. Ze braken zo eergisteren het vorige wereldrecord van 149 deelnemers. Belangrijk bij een dergelijke sprong is dat de deelnemers aan elkaar hangen omdat ze anders zouden botsen. Indrukwekkend!