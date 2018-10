Meisje (8) vindt zwaard van zeker duizend jaar oud in Zweeds meer IB

05 oktober 2018

03u53

Bron: The Local Sweden, Belga, Twitter 1 Het leukste van het web Saga Vanecek , een Zweeds-Amerikaans meisje van acht jaar, heeft in het Vidöstern-meer in het zuiden van Zweden een zwaard opgevist van minstens duizend jaar oud. Onderzoekers schatten de leeftijd van het zwaard zelfs op 1500 jaar. Dat melden Zweedse media. De vondst dateert al van deze zomer.

De familie van het kind, die in Minnesota in de Verenigde Staten woont, heeft in de regio een vakantiehuisje in de buurt van het meer. Toen Saga afgelopen zomer in het meer ging zwemmen, stond het waterpeil erg laag, als gevolg van de extreme droogte. "Ik voelde iets in het water en tilde het op. Er was een handvat en toen zag ik dat het een zwaard was", vertelt ze aan de Zweedse radio.

"Uitzonderlijk goede staat"

Het lokale museum gaat het relict, dat waarschijnlijk uit de tijd van vóór de Vikingen stamt, nu bewaren. Volgens de conservator van Jönköpings Läns Museum bevindt het zwaard zich in een uitzonderlijk goede staat.

Na de ontdekking beslisten de lokale autoriteiten om op zoek te gaan naar nog meer historische overblijfselen. Ze vonden intussen in het meer nog een broche uit de derde eeuw.

