Meisje (6) zorgt elke dag voor verlamde vader nadat moeder hen verliet en ze klaagt nooit KVDS

02 oktober 2018

23u55

Bron: Daily Mail, Yangtzi Evening News 6 Het leukste van het web Een 6-jarig meisje uit China oogst bewondering op sociale media nadat een aantal video’s viraal gingen waarin te zien is hoe ze voor haar verlamde vader zorgt. Tian Haicheng (40) kreeg twee jaar geleden een ongeval en zit sindsdien in een rolstoel. Een paar maanden na de crash verliet zijn vrouw hem. En nu zorgt de kleine Jia Jia dus voor hem. Zonder ooit te klagen.

Een dagelijkse webcast van vader en dochter heeft intussen bijna een half miljoen fans en video’s van hoe Jia Jia haar papa uit bed helpt, eten geeft en verzorgt, doen de ronde op sociale media.

Taxi

Tian en Jia Jia wonen in de provincie Ningxia, in het centrum van China. Het noodlot sloeg toe in maart 2016, toen een taxi waarin de man zat van de weg ging en met hoge snelheid de berm in reed. Iets meer dan twee maanden later liet zijn vrouw – met wie hij 7 jaar getrouwd was – hem zitten en ze nam hun zoontje mee. Hun dochter Jia Jia bleef alleen achter met haar vader. “Mijn vrouw zei dat ze een paar dagen naar haar moeder ging, maar kwam nooit terug. Ik heb sindsdien niets meer van haar gehoord. Officieel zijn we niet gescheiden”, weet Tian Haicheng te vertellen.

Zijn dochter is nu zijn steun en toeverlaat, al sinds ze 4 jaar is. Volgens plaatselijke media staat het meisje elke dag om 6 uur op om de stramme spieren van haar vader een half uur te masseren. En ze zorgt ervoor dat hij zich wast en zijn tanden poetst voor ze naar school vertrekt.

School

Terwijl ze op school is, letten haar grootouders – allebei oude landbouwers – op de man. Maar als ze thuiskomt, neemt ze het weer over en maakt ze eten voor haar vader klaar. Ze helpt hem om zich door het huis voort te bewegen en nadien weer in bed te leggen. Daarvoor gebruiken ze een door haar opa gemaakte tilmachine. Dat is niet eenvoudig, omdat haar vader een pak zwaarder is dan haar. Het meisje heeft al haar kracht nodig om hem in en uit bed te tillen en in en uit zijn rolstoel. (lees hieronder verder)

Klagen doet ze evenwel nooit. “Ik vind het helemaal niet vermoeiend om voor mijn vader te zorgen”, vertelt ze aan de Yangtzi Evening News. Wat ze het beste kan? “Hem scheren. In het begin wist ik niet hoe ik dat moest doen en sneed ik hem in zijn gezicht. Hij bloedde, maar zei dat het geen pijn deed. Intussen ben ik er al heel goed in. Mijn oma zegt dat ik het perfect doe.”

Streamen

Financieel steunen vader en dochter op de ouders van Tian. Maar omdat hij niet kan werken en de medische rekeningen blijven komen, opende de man een kanaal op Kuaishou, een app waarmee je live kan streamen. Hij toont daar hoe hij en zijn dochter leven in de hoop af en toe iets toegestopt te krijgen door kijkers. En dat gebeurt ook. Ze hebben intussen bijna een half miljoen volgers. En die noemen Jia Jia een ‘kleine engel’ omwille van haar moed en toewijding.