Meisje (3) geeft griezelige beschrijving van ingebeeld vriendinnetje en nu is internet ervan overtuigd dat ze achtervolgd wordt door geest KVDS

05 juni 2018

11u39 0 Het leukste van het web Een 3-jarig meisje jaagt het internet de stuipen op het lijf nadat ze opgevoerd werd in een artikel van een Brits magazine. Daarin beschrijft ze haar denkbeeldige vriendinnetje als een meisje van 14 jaar dat haar alleen ’s nachts opzoekt en “nooit meer een verjaardag kan vieren”. De Amerikaanse actrice Natalie Morales (33) deelde het griezelige artikel op Twitter en daar ging het rond als een lopend vuur.

In een week tijd kreeg het bericht bijna 100.000 likes en werd het meer dan 25.000 keer gedeeld. Het artikel zelf verscheen in het onafhankelijke Britse Oh Comely Magazine en ging over kinderen die hun denkbeeldige vriendjes en vriendinnetjes beschrijven.

Buik

De kleine Ruby (3) heeft het op een angstaanjagende manier over haar denkbeeldige “mama”, die luistert naar de naam "Grateful". “Door haar gele wimpers kan ze zien in het donker en ze komt me alleen ’s nachts bezoeken. Het maakt me soms een beetje bang, maar ik wil toch elke keer dat ze terugkomt. Ze heeft 2 baby’s in haar buik. Ze is 14, maar ze kan nooit meer een verjaardag vieren”, klinkt het. Bij het stuk staat een foto van een schattig klein meisje dat een tekening omhooghoudt die perfect toont wat ze beschrijft. (lees hieronder verder)

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI Natalie Morales(@ nataliemorales) link

Natalie Morales – bekend van de tv-reeksen White Collar en CSI: Miami – deelde een foto van het artikel op Twitter en gaf die als commentaar: “Ruby, je wordt achtervolgd door een geest. Dit is gewoon angstaanjagend.” De respons bleef niet uit.

“’Ze is 14, maar ze kan nooit meer een verjaardag vieren.’ Dat is waarschijnlijk de griezeligste zin die ik ooit heb gehoord”, zegt iemand. “Stephen King had geen griezeliger zin kunnen schrijven”, klinkt het verder en: “Iemand moet Mulder bellen.” (lees hieronder verder)

Stephen king couldn't have written a more terrifying line!!! Damon boyle(@ Foxytiler) link

Somebody get Mulder on the phone. angryr🤬se(@ angryrose) link

Een andere moeder deelt een soortgelijk verhaal over haar zoon, ook 3 jaar. “Toen ik hem op een ochtend goedemorgen wenste, wees hij naar mijn kast en zei hij: ‘Kijk mama, een monster, het lacht.’ Ik kreeg er de rillingen van en zag niets. Daarop zwaaide ik met mijn hand door de kast om hem te tonen dat er niets was en hij antwoordde dat ik het monster had geraakt en dat het zich verplaatst had. Ik maakte er een filmpje van en elke keer als hij ernaar kijkt, zegt hij: ‘Kijk, daar is het monster, het lacht. Een beetje griezelig.” (lees hieronder verder)

my 3 yr old one time woke up and I was telling him good morning when he points to my closet& says look at the monster mami, it's smiling..look. I got shivers done my spine &couldn't see anything so I start waving my hands in the closet & he goes see you touch the monster he moved Beedi Adriana(@ bee_ube) link

Iemand anders vertelt dan weer hoe hij vroeger ook een denkbeeldig vriendje had, maar daar bleek iets heel anders achter te zitten. “Hij heette Meneer Precious en ik kon hem alleen spreken aan de telefoon. Het bleek uiteindelijk de plaatselijke brandweer te zijn in Barrowby. De ploeg luisterde om beurten naar mijn geratel. Urenlang. Elk weekend. Ik was 4 jaar.”

I had an imaginary friend, called Mr Precious. I could only speak to him on the telephone..... turned out to be the local fire station, in Barrowby. The crew would take turns to listen to me waffle, for hours, every weekend. I was 4 years old. James Hodcroft Ⓜ️(@ jameshodcroft) link