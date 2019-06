Meeuw gaat er met prijzig broodje vandoor nog voor vrouw een hap heeft kunnen nemen IB

Bron: AP 0 Het leukste van het web Toen de Amerikaanse Alicia Jessop afgelopen vrijdag voor een congres in Vermont was, plande ze daar meteen een vakantie achteraan. Op haar lijstje stond ook een bezoek aan York in de staat Maine, waar ze een broodje van het lokaal beroemde Fox’s Lobster House wilde gaan eten.

De vrouw telde maar liefst 21,50 dollar neer voor een lokale specialiteit: een ‘lobster roll’, een broodje kreeft. Voor ze haar tanden in de delicatesse zette, besloot de 34-jarige sportprofessor uit Californië nog even snel een foto te maken van het iconische broodje, met een al even iconische vuurtoren, de Nubble Lighthouse, op de achtergrond.

Dat liep even anders. Op het moment dat Jessop afdrukte, rukte een gigantische meeuw het broodje uit haar hand. De vrouw had niet direct door wat er gebeurde, zo druk was ze bezig met het creëren van het perfecte plaatje. “Ik voelde iets aan mijn hand toen ik afdrukte, maar had niet door wat er gebeurde. Het ging zó snel", zegt de vrouw, die in eerste instantie dacht dat ze het broodje had laten vallen.

Pas toen ze de foto bekeek, besefte ze wat er gebeurd was. “De meeuw en zijn vrienden waren zich al te goed aan het doen aan mijn broodje voor ik goed en wel besefte wat er aan de hand was”, zegt Jessop, die zelf ook wel om het voorval kan lachen. Op sociale media deelde ze de foto met de droge tekst ‘dit is waarom we geen leuke dingen kunnen hebben.’ Het beeld ging al snel viraal.

Tweede broodje

De vrouw ging na het incident nog een tweede broodje halen, wat ze weliswaar op een andere plek verorberde. “Er zijn ergere dingen om bekend mee te worden”, zegt ze over het viraal gaan van de foto, al vreest ze een beetje om bekend te komen te staan als ‘het zeemeeuwenvrouwtje’. “Als dit betekent dat ik voortaan gratis broodjes kreeft krijg en mensen even kan laten lachen, dan is dat goed!”