Max gooit flessenpost in zee: 9 jaar later krijgt hij antwoord van andere kant oceaan KVDS

12 november 2019

16u46 2 Het Leukste van het Web Een Amerikaanse jongen die als 10-jarige een fles met een boodschap in zee gooide, heeft negen jaar later antwoord gekregen. En dat kwam van aan de andere kant van de oceaan.

Het was op 21 augustus 2010 dat de kleine Max Vredenburgh met zijn vader naar het strand van Long Beach in Rockport, Massachusetts trok. Hij had een fles bij zich met een zelfgeschreven brief erin. Die wilde hij in de Atlantische Oceaan gooien, in de hoop dat er antwoord zou komen.

Strand

“Hallo, mijn naam is Max. Als je deze brief leest, schrijf me dan alsjeblieft terug”, stond er te lezen. “Ik ben 10 jaar, ik hou van appels en het strand, blauw is mijn lievelingskleur en ik ben dol op dieren. Ik hou ook van auto’s en de ruimte.”





De jaren gingen voorbij, maar er kwam geen reactie. Tot nu. (lees hieronder verder)

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq māx(@ VredenburghMax) link

De intussen 19-jarige student was al helemaal vergeten dat hij de fles ooit in zee had gegooid, toen zijn vader hem plots een foto stuurde van zijn brief en het antwoord dat hij erop gekregen had. “Mijn hart sloeg over”, vertelde de jongeman aan nieuwszender CNN.

Blijkbaar was de fles op 10 oktober aangespoeld op een strand in het zuidwesten van Frankrijk, tussen Contis en Mimizan. En een zekere G. Dubois had die daar gevonden.

Datum

“Als ik de datum op je brief mag geloven, zal de fles er negen jaar over gedaan hebben om de 6.000 kilometer te overbruggen die ons van elkaar scheiden”, klonk het. “Je moet intussen flink gegroeid zijn.” De schrijver stak er ook een kaartje bij van de plek waar hij de fles gevonden had.

Vredenburgh is nog altijd onder de indruk dat iemand zo vriendelijk was om hem terug te schrijven. Hij is van plan om contact te zoeken met de vinder van de fles en hem passend te bedanken.

Een tweet waarin hij zijn verhaal doet is in drie dagen tijd al meer dan een half miljoen keer geliket en meer dan 130.000 keer gedeeld. Opmerkelijk: hoewel er heel wat reacties komen van mensen die het verhaal “cool” vinden, zijn er ook flink wat Twitteraars die de jongeman op de korrel nemen. Omdat hij met zijn fles de oceaan vervuilde.