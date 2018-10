Matthew dacht dat hij ontspannende massage zou krijgen. Niet dus... Sven Van Malderen

05 oktober 2018

13u02

Bron: Daily Mail 6 Het leukste van het web Even lekker ontspannen, dacht Matthew. De Australische toerist koos in Bali voor een 'rode draak'-massage, zonder precies te weten wat dat inhield. Van die licht alarmerende benaming bleek alvast geen letter gelogen.

Matthew en zijn vrouw Candice zaten al zes dagen op het paradijselijke eiland toen ze besloten om zich te laten verwennen. Vermits ze te lui waren om hun hotel te verlaten, lieten ze een masseur naar hen toe komen.

Die vroeg of Matthew de rode draak in zich naar buiten wilde laten komen. "Ik dacht dat hij daar een soort gebed mee bedoelde", aldus Candice. "Ik antwoordde dat mijn man alles zou proberen, carte blanche dus." Vervolgens haalde de masseur een gepolijste jadesteen boven en nam hij zijn rug onder handen.

Het bleek uiteindelijk om guasha te gaan, een Chinese therapie waarbij de ziekte letterlijk uit het lichaam geschraapt wordt. Noem het gerust een ontgifting: afvalstoffen komen vrij, het immuunsysteem wordt gestimuleerd en blokkades worden opgeheven, met een energieboost tot gevolg.

Het enige nadeel? De dag erna lijkt het alsof u een zware sm-sessie ondergaan hebt. Het koppel zag er gelukkig wel de humor van in. "We kregen tranen in de ogen van het lachen", aldus Candice. "Matthew klaagt al drie jaar over een pijnlijke rug, maar na die behandeling heeft hij er geen kik meer over gegeven. Het voelde wel jeukerig aan. Toen ik eraan krabde, waande hij zich in de zevende hemel."

Na vijf dagen waren de rode strepen bijna verdwenen. "Hij zal het waarschijnlijk nog eens proberen, want hij heeft er heus wel van genoten."