Matteo (5) heeft leukemie, maar de brandweer zorgt ervoor dat hij de verjaardag van zijn leven beleeft IB

22 maart 2018

00u30

Bron: cp24.com, toronto.ctvnews.ca, 0 Het leukste van het web De plaatselijke brandweer van Vaughan, een deelgemeente van de Canadese stad Toronto, hadden wel een hele leuke verrassing in petto voor het vijfjarige jongetje Matteo Papa, dat aan leukemie lijdt: op zijn verjaardag mocht hij voor een dag alvast brandweerman zijn, want dat wil hij later worden.

Vaughan firefighters make dreams come true for boy battling cancer https://t.co/aQeAB9pbIj pic.twitter.com/KtdNn7RKOp CTV Toronto(@ CTVToronto) link

De jongen werd op de ochtend van zijn verjaardag thuis verrast door de brandweer die hem een echt brandweerpak plus helm én een verjaardagstaart cadeau gaf. Daarna werd het jongetje in een brandweerauto naar school gebracht, waar hij met loeiende sirenes en alle lampjes aan arriveerde. Ook op school kreeg de jarige Matteo een warm welkom: zijn klasgenootjes en alle leraren zongen samen met de andere klassen ‘happy birthday’ voor hem.

Emotionele dag

Het werd een emotionele dag voor de kleine Matteo en zijn familie. Het jongetje moet nog minstens anderhalf jaar een behandeling ondergaan tegen leukemie. “Het is zowel fysiek als emotioneel gezien een roller coaster geweest”, zegt Judy, de moeder van Matteo. “Het is een lange weg geweest, maar de dokters en verpleegsters helpen ons er doorheen. We zijn ook erg dankbaar dat SickKids deze dag samen met de brandweer heeft kunnen organiseren.”

Watch: 5-year-old boy battling cancer gets to be firefighter for a day pic.twitter.com/gKqb3VL1zC — CTV News (@CTVNews) March 21, 2018

Traantjes

Dat de stoere brandweermannen zélf ook een klein hartje hebben, bewezen ze doordat ze een traantje moesten wegpinken bij het zien van de gelukkige Matteo. "Ik had een paar traantjes ja, zegt Chief Bentley nadat het liedje erop zit. "Het is ook voor ons een speciale dag waarop we iets kunnen teruggeven aan de gemeenschap en aan Matteo. We hopen dat hij op een dag oud genoeg is om écht het korps te komen vervoegen!"

Het stralende middelpunt van de dag, Matteo zelf, heeft in elk geval enorm genoten van zijn speciale verjaardag. Het jongste lid van de brandweer kon met een grote lach op zijn gezicht maar één ding antwoorden op de vraag hoe hij zijn verjaardag gevonden had: “goed!”

Celebrating Matteo’s 5th Birthday. His birthday wish is to one day grow up to be a firefighter! 👩‍🚒🚒👨‍🚒 pic.twitter.com/FRcDzbtoe9 Vaughan Fire(@ VaughanFire) link

Vaughan boy fighting cancer gets wish to be firefighter https://t.co/p63tIX5miT pic.twitter.com/ojbwgMopBm CP24(@ CP24) link