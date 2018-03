Mannelijke ‘Elsa’ stroopt de mouwen (en zijn kleed) op tijdens sneeuwstorm en bevrijdt vastgereden politie Let it go! ADN

15 maart 2018

07u41 0 Het leukste van het web Toen een voertuig van het politiekorps van Boston zich dinsdag in het gure winterweer had vastgereden in de sneeuw, hadden de agenten nooit gedacht dat ze uit hun hachelijke situatie gered zouden worden door Elsa van Frozen. Toch dook plots een man verkleed als de Disney-prinses op en zette hij alles op alles om de auto los te krijgen.

Op de beelden is te zien hoe ‘Elsa’ de wagen eigenhandig uit de sneeuw duwt, terwijl restaurantgangers het tafereel vermaakt aanschouwen en de bijzondere ‘heldin’ aanmoedigen. Na wat duwen en trekken slaagt Elsa in zijn/haar opzet. Waarom de man zich in Elsa had verkleed, is niet duidelijk. Maar hij/zij was wel de held van de dag. Ach, die vrieskou, daar zat hij toch al niet mee.