Man zorgt voor geluidsoverlast met muziek van André Hazes

14 oktober 2018

16u56

In het Nederlandse dorp Kaatsheuvel is een 56-jarige man opgepakt omdat hij in een seniorencomplex voor geluidsoverlast zorgde. Hij had luide muziek van André Hazes opstaan. Agenten pakten de man, die onder invloed van alcohol was, op.

Nadat de man afgelopen nacht omstreeks 1.20 uur van de politie al een waarschuwing had gekregen door geluidsoverlast, kwamen er later opnieuw meldingen binnen bij de politie. De vijftiger gooide stoelen omver en trapte bij buren op de deur. Omstreeks 4.30 uur ging de politie opnieuw langs en stelde vast dat er harde muziek uit het appartement van de man kwam: nummers van André Hazes. De politie ging de flat binnen en nam drie boxen en een versterker in beslag. Dat viel niet goed bij de bewoner, die schreeuwde dat hij met zijn computer nog wel drie keer zo hard lawaai zou maken. Daarop werd hij achter zijn computer vandaan gehaald en opgepakt.

André Hazes biedt excuses aan

André Hazes jr. bood vandaag op Instagram met een knipoog zijn excuses aan voor de geluidsoverlast. "Sorrrrry......", klinkt het daar. Overigens is in het politiebericht dat het incident meldt niet duidelijk of het ging om muziek van de oude of de jonge Hazes.