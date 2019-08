Man wint jackpot na 20 jaar met zelfde nummers te spelen: “Ik was zo overdonderd dat ik tien maanden wachtte om prijs te innen” PVZ

29 augustus 2019

15u48

Geduld is een schone zaak. Dat moet Bon Truong gedacht hebben toen hij 20 jaar lang met dezelfde nummers met de lotto meespeelde in de hoop ooit te winnen. En dat geduld werd beloond. Op 26 oktober bleken zijn zorgvuldig gekozen cijfers eindelijk geluk te brengen, hij won de jackpot van bijna 55.000 euro. De Canadees was zo overweldigd door de plotse winst dat hij maar liefst 10 maanden wachtte voor hij zijn geld ging ophalen.

Truong ging deze week zijn prijs ophalen in het Canadese Alberta. “Ik ben in shock. Ik ben echt heel blij, maar nog steeds in shock”, klonk het. Nochtans had hij net meer dan 300 dagen gehad om zich voor te bereiden op de grote geldsom die zijn leven zou veranderen.

Tien maanden voordien had Truong ontdekt dat hij de winnende lottocombinatie in handen had: 2, 3, 4, 8, 9 en 30. Al twintig jaar lang gebruikte hij wekelijks diezelfde cijferreeks omdat hij wist dat die hem ooit geluk zou brengen. En op 26 oktober was het zover: de getallen die hij gebaseerd had op belangrijke data en familieverjaardagen bleken de sleutel te zijn tot de jackpot van 55.000 euro.

“Ik kon het niet geloven”

Zodra hij zag dat hij gewonnen had, haastte de gelukkige zich naar de krantenwinkel waar hij de winnende cijfers voor de zekerheid liet afdrukken. “Ik staarde uren naar mijn ticket en de winnende cijfers. Ik kon het niet geloven!”

De man was zo onder de indruk van de plotse rijkdom dat hij wist niet wat te doen. “Ik begon na te denken over wat deze winst zou betekenen voor mijn familie. Ik besefte dat het veel zou veranderen en ik wou zeker zijn dat we allemaal klaar waren voor die veranderingen.” Hij besloot daarom om het ticketje veilig in een kluis weg te steken en te wachten tot het juiste moment. En dat moment kwam pas tien maanden later, twee maanden voor het lottoticket zou vervallen.

Gewoon terug aan het werk

Grootse plannen heeft Truong niet. “Het eerste wat ik dacht, was dat ik eindelijk alles zou kunnen afbetalen. Ik was zo blij dat te kunnen doen.” Daarnaast gaat hij ook een reis met zijn familie maken en de rest wil hij sparen voor later.

De roem is duidelijk niet naar het hoofd van de winnaar gestegen, en de man wil na zijn reis gewoon verder blijven werken. “Ik ben nog jong, ik ben nog sterk. Hierna ga ik gewoon terug aan het werk”, klonk het bij de bescheiden man.