Man vraagt vrouw na 20 jaar opnieuw ten huwelijk in konijnenpak DVDE

23 maart 2019

09u36

Bron: CNN 0

Mark DeAngelis, een Amerikaan uit New Hampshire, heeft zijn huwelijksaanzoek herhaald op exact dezelfde manier als twintig jaar geleden. Toen vroeg hij tijdens een Paasfeest aan zijn vrouw om met hem te trouwen, verkleed als konijn. Afgelopen week besloot hij, met in zijn paasei een prachtige ring, zijn vrouw te verrassen toen ze terugkwam van een reis naar Florida. Haar antwoord op dé vraag was uiteraard “ja”.