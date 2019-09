Man vraagt vriendin ten huwelijk maar heeft eerst hele maand voorpret zonder dat ze het doorheeft KVDS

03 september 2019

16u26 8 Het Leukste van het Web Een Britse man heeft op sociale media hilarische beelden gedeeld van hoe hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Of eerder van de aanloop daarnaartoe. Want voor hij op één knie ging, besloot hij wat plezier te maken. Een maand lang haalde hij telkens de ring boven als ze in de buurt was, zonder dat ze ook maar iets doorhad.

Edi Okoro (30) vertelt op sociale media dat hij gewoon “op het juiste moment” wachtte. Hij droeg de ring bij zich, maar in plaats van Cally Reed (28) de vraag te stellen of ze met hem wilde trouwen, haalde hij de ring telkens boven als ze in de buurt was en het niet zag. Daarvan maakte hij keer op keer beelden. Het resultaat: een reeks foto’s en filmpjes van Edi met zijn ring, terwijl zijn vriendin iets zoekt in de kast, haar tanden poetst, ligt te slapen of de weg zoekt op een kaart.

Groot bord

“Zij die het al meegemaakt hebben, weten dat je de vraag wil stellen op een manier die bij je persoonlijkheid past en bij jullie als koppel”, vertelt hij op Facebook. “Sommigen doen het met een flashmob, een chique etentje of met een groot bord waar ‘trouw met mij’ opstaat. Dat kon ik niet doen omdat ik nooit een plan heb. Ik ben spontaan en hou van improviseren.”





Ook zijn vriendin weet dat, volgens de jongeman. En het plannen van een etentje of een uitje zou meteen haar achterdocht gewekt hebben. “Daarom droeg ik de ring de hele tijd bij me, hopend op het juiste moment, helemaal in lijn met mijn spontane stijl”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Na een maand ging het bijna mis. Edi zat op zeker moment de ring te bewonderen in de zetel en werd bijna betrapt door Cally. “Toen besefte ik plots dat ik al heel wat ‘juiste momenten’ gemist had en dat ik momenten als dit moest documenteren.”

Daarop nam hij een maand lang foto’s van Cally met de ring, zonder dat ze het wist. “Het idee was om zo veel mogelijk foto’s te nemen op de meest gewaagde manieren. Tot ik het ideale moment vond om haar ten huwelijk te vragen. Of tot ze mij betrapte”, klinkt het.

Ring

Hoe hij het uiteindelijk deed, vertelde hij (nog) niet. Maar intussen zijn de twee verloofd en zónder betrapt te worden. Op Facebook deelde de man een selfie met zijn toekomstige bruid. Rond haar vinger is de ring te zien. “Deze foto werd genomen kort nadat ze ‘ja’ zei”, klinkt het. (lees hieronder verder)

De beelden werden een week geleden gepost en zijn intussen al tienduizenden keren geliket en gedeeld. Heel wat Facebookgebruikers taggen ook iemand in de commentaren. Een duidelijke hint naar al die andere spontane karakters.