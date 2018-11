Man verliest portefeuille maar krijgt ze teruggestuurd. Met extra cash erin KVDS

27 november 2018

12u34

Barmhartige Samaritanen, ze bestaan nog. Een Amerikaanse jongeman die tijdens een vliegtuigreis zijn portefeuille verloor, heeft die korte tijd later gewoon thuisgestuurd gekregen. Alles zat er nog in toen Hunter Shamatt (20) erin keek. Meer nog, er stak zelfs extra cash in.

Hunter uit Brandon in de Amerikaanse staat South Dakota was eerder deze maand op weg naar Las Vegas om het huwelijk van zijn zus bij te wonen, toen hij zijn portefeuille verloor. Er zat onder meer een identiteitskaart in, een bankkaart, een afgetekende looncheque en 60 dollar in cash.

Kwijt

Zijn moeder Jeannie – die het verhaal deelde op Facebook – vreesde “het ergste” en ging ervan uit dat haar zoon alles kwijt zou zijn. Maar dat bleek een verkeerde veronderstelling.





Korte tijd later arriveerde een pakketje met de post. En daarin bleek de verloren portefeuille te zitten, samen met een briefje. “Ik vond deze op een vlucht van Frontier, van Omaha naar Denver. Rij 12, stoel F. Ze zat vast tussen de stoel en de wand van het vliegtuig. Ik dacht dat je ze misschien wel terug zou willen. Het beste. PS: ik heb je cash aangevuld tot 100 dollar zodat je kan vieren dat je je portefeuille terug hebt. Veel plezier!!!”, stond er te lezen. (lees hieronder verder)

Wie de afzender was, bleef een mysterie. Want de persoon in kwestie had het briefje alleen ondertekend met de initialen TB. Door het verhaal op Facebook te posten, hoopte Jeannie de barmhartige Samaritaan te vinden, zodat ze “deze geweldige man” konden bedanken.

En het lukte. De man bleek Todd Brown te zijn, een vader van vijf kinderen die de portefeuille had zien steken toen hij zijn gordel omdeed in het vliegtuig. “Ik zag dat de eigenaar nog jong was, 20 jaar”, doet hij zijn verhaal. “Er zat ook een looncheque in en daaruit leidde ik af dat hij zijn best deed om iets van zijn leven te maken. Ik was ook ooit 20 en dan is dat veel geld.”

Plezier

Het idee om er nog geld bij te stoppen, kreeg hij toen hij op het punt stond om de portefeuille op te sturen. “Ik wilde gewoon een beetje plezier maken. Ik wilde dat hij ook wat plezier zou kunnen maken. Ik stelde me voor hoe leuk het moest zijn om je verloren portefeuille terug te krijgen en daarom stak ik er een beetje extra cash in zodat hij het kon vieren.” (lees hieronder verder)

Het gezin Shamatt nam intussen contact op met de man. “Ze waren erg dankbaar”, aldus Todd. “Hunter was erg dankbaar. Hij vertelde me dat hij een studielening had en een lening voor zijn wagen en dat mijn timing perfect was. Ze gingen ervan uit dat ze de portefeuille nooit meer terug zouden zien. Toen ze de doos openden, konden ze alleen maar roepen: ‘Dat kan niet! Dat kan niet!’”

Helpen

Jeannie postte vorige week nog een update van het verhaal op Facebook. “Ik probeer mijn kinderen te leren om het juiste te doen in het leven en mensen te helpen als ze kunnen, los van hoe het afloopt. Dit verhaal gaat in de eerste plaats over het terugkrijgen van geloof in mensen. Ik wil Todd Brown en zijn vrouw bedanken om ons te doen geloven dat er nog geweldige mensen bestaan. De wereld is niet zo somber als sommigen ons willen doen denken.” (lees hieronder verder)

Brown zelf zegt nog dat hij geschrokken is door de aandacht die hij krijgt. “Ik wilde gewoon het juiste doen. Dat voelt altijd goed. Het is niet zo moeilijk om een goed mens te zijn.”