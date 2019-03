Man valt in slaap in McDonald's en wordt per ongeluk ingesloten IB

17 maart 2019

06u08

Bron: ANP 0 Het leukste van het web De politie heeft een jongeman in Rotterdam bevrijd van het terrein van de McDonald 's waar hij vast was komen te zitten. De man was in slaap gevallen terwijl de fastfoodzaak werd afgesloten.

Om 05.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een inbraak. Nadat er meerdere agenten op af waren gegaan, werd al snel duidelijk dat het niet om een inbreker ging.

De man zei dat hij in slaap was gevallen. Waarschijnlijk hebben de medewerkers die de zaak afsloten hem over het hoofd gezien. De deur van het restaurant zat niet op slot, waardoor de man naar buiten kon. Maar daar kwam hij niet voorbij het hek.

Thermodeken

De politie kon hem ook niet bevrijden en heeft hem een thermodeken gegeven om op te warmen, terwijl ze wachten op de beveiliger van dienst om het hek te openen.