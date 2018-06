Man uitgeroepen tot coolste buschauffeur nadat hij met eenvoudig gebaar aanrijding tussen motorrijder en voetganger voorkomt lg

01 juni 2018

15u19

Bron: RoyalJordanian 11

Een Londense buschauffeur is uitgeroepen tot coolste buschauffeur nadat hij op een nonchalante manier kan voorkomen dat een motorrijder een voetganger aanrijdt. Motorrijder Royal Jordanian filmde met zijn helmcam hoe hij door de straten in centraal Londen aan het rijden was. Wanneer hij een dubbeldekker nadert, steekt de chauffeur zijn arm uit het raam om hem te waarschuwen dat er een voetganger op het punt staat om over te steken. De motorrijder steekt zijn duim op naar de buschauffeur en geeft hem een vuistje als teken van dankbaarheid. De video werd intussen al meer dan tienduizenden keren bekeken op sociale media.