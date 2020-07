Man uit Detroit gaat met verkeerde krasbiljet naar huis en wint 2 miljoen dollar Joeri Vlemings

15 juli 2020

14u47

Bron: AP 1 Het leukste van het web Een man van 57 uit de buitenwijken van het Amerikaanse Detroit zal zich zijn bezoekje aan een tankstation in Eastpointe niet beklagen. Hij kocht er een lottobiljet, kreeg het verkeerde van de winkelbediende, maar besloot het toch te houden. Een prima keuze: hij won 2 miljoen dollar of 1,75 miljoen euro.

De gelukkige lottowinnaar stopte in het tankstation van Eastpointe bij Detroit in de Amerikaanse staat Michigan om een van de banden van zijn wagen op te pompen. Hij had muntjes nodig, want ook in de VS verkopen tankstations vaak lucht. In een moeite door kocht hij ook een krasbiljet van tien dollar. De winkelbediende gaf de 57-jarige Detroitenaar per ongeluk een lottoformulier van twintig dollar.

“Hij vroeg nog of ik wou wisselen, maar iets zei me dat ik het moest houden”, vertelt hij. “Ben ik even blij dat ik dat ook dééd!”

De winnaar wenst anoniem te blijven. Hij kon kiezen tussen een over verscheidene jaren gespreide uitbetaling van in totaal omgerekend 1,75 miljoen euro en een onmiddellijke uitbetaling van het vaste bedrag van 1,1 miljoen euro (1,3 miljoen dollar). Zijn voorkeur ging naar de tweede optie.

