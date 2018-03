Man steekt middenvinger op naar flitscamera. Nu riskeert hij een celstraf HR

21 maart 2018

16u37

Bron: Ouest France, Le Progrès 2 Het leukste van het web Een veertiger uit Frankrijk is voor de rechter moeten verschijnen omdat hij met opgestoken middenvinger twee flitscamera's voorbijraasde. Bovendien reed hij te snel. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak, met als argument dat je een machine niet kan beledigen.

De 46-jarige bestuurder uit Régny werd vervolgd voor het beledigen van een persoon in openbaar ambt. Gek genoeg, want hij stak zijn middenvinger uit naar twee onbemande flitspalen. Dat gebeurde op 22 mei 2015 in de gemeente Roanne in het Franse departement Loire. Het openbaar ministerie was echter van mening dat zijn middenvinger beledigend was voor de ambtenaren die in het identificatiecentrum in Rennes de beelden moesten bekijken.

"Voor vrouw bedoeld"

De man kon overigens niet meteen geïdentificeerd worden, want hij had een deel van zijn nummerplaat afgedekt met zwarte tape. De bestuurder gaf zijn snelheidsovertreding toe, maar voor zijn middenvinger had hij een andere uitleg. "Ik was op dat moment in discussie met mijn vrouw. Die middenvinger was voor haar bedoeld", vertelde hij aan de rechter. Ook voor zijn afgedekte nummerplaat had hij een verklaring. Dat had een vriend gedaan, die de wagen de dag ervoor had gebruikt. Op 3 april kent de man zijn straf.