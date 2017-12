Man spot zichzelf op kinderfoto van verloofde IB

Bron: newshub.co.nz, Instagram 0 Instagram/@veronavanity1 De jongen op het waterbedje op de achtergrond is de latere verloofde van Verona (tweede van rechts). De twee ontmoetten elkaar pas echt in Kosovo in 2016 en verloofden zich daarna snel. Het leukste van het web Toeval of voorbestemd? Een man heeft zichzelf gespot op een vakantiekiekje van zijn verloofde, dat tien jaar geleden gemaakt werd, toen ze beiden nog kinderen waren. De foto werd tijdens een vakantie in Montenegro genomen, terwijl de twee elkaar pas echt ontmoetten in Kosovo in 2016.

De Kosovaarse maar nu in Londen woonachtige Verona Koliqi postte het verhaal op Instagram. Ze kwam de bewuste foto, waarop ze met een groepje kinderen te zien is, tijdens het opruimen tegen en liet hem aan haar verloofde zien. “Ik wilde hem de foto laten zien zodat we er samen om konden lachen en samen herinneringen konden ophalen”, vertelt ze. “Maar hij is zo iemand die meteen ‘achter’ het beeld kijkt. Hij zag meteen het kind op de achtergrond, die het zelfde t-shirt, dezelfde broek en hetzelfde waterbedje had als hij vroeger zelf had.”

De man, Mirand Buzaku, herkende zichzelf vrijwel onmiddellijk. “'Wacht eens, dat ben ik!'”, riep hij – en we keken elkaar ongelovig aan. Dit kon toch niet waar zijn?”, vertelt Verona. Navraag bij de familie bevestigde het onvoorstelbare: ongeveer tien jaar geleden was de familie Koliqi in Montenegro op vakantie, waar de foto werd genomen.

“Ik heb nooit geweten dat zoiets echt kon gebeuren, al ken ik het gezegde dat je minstens een keer in je leven je soulmate tegenkomt, voordat je elkaar echt ontmoet, wel”, zegt Verona.

Verona en Mirand ontmoetten elkaar pas echt in 2016 in Kosovo, waarna ze zich snel verloofden.

She said yes!💍 Een foto die is geplaatst door Mirand Buzaku (@mirandbuzaku) op 10 aug 2017 om 17:11 CEST