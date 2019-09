Man parkeert verkeerd waarna zijn auto wordt ingesloten door winkelwagens Erik Kouwenhoven

18 september 2019

09u35

Bron: AD.nl 23 Het leukste van het web Voordat je jouw auto op de verkeerde plaats parkeert, gewoon omdat dat makkelijker is, denk je maar beter twee keer na. Een klant van een supermarkt in Zuid-Amerika werd geconfronteerd met de wraak van ontevreden werknemers toen hij zijn auto op de verkeerde plek zette.

Volgens Fox News parkeerde de Argentijnse bestuurder zijn Peugeot 208 expres in het gebied waar de winkelwagens moeten worden achtergelaten. Hij deed dit in een COTO-winkel in Temperley, Argentinië, in de provincie Buenos Aires. De werknemers reageerden simpelweg door de winkelwagentjes op hun rechtmatige plek te plaatsen, waarmee de auto compleet werd ingesloten.

Dat leverde enkele grappige beelden op, al kon de eigenaar van de Peugeot er wellicht minder hard mee lachen.